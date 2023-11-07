Gazze'de 32. gün: İstihdamın yüzde 60'dan fazlası yok oldu

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 32. gününde devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, şu ana dek İsrail'in saldırılarında 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı. İsrail basını ise, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

BM’den açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor" açıklamasında bulundu.

Griffiths, X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Griffiths, "Bu insanlığın temel değerlerine meydan okuyor" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, ise "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü." diyerek, acil insani ateşkes çağrısını yinelemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivil kayıpların binlerce olduğunu ancak kesin bir rakam veremeyeceklerini açıklamıştı.

ILO: Gazze'de istihdamın yüzde 60'dan fazlası yok oldu

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde istihdamın yüzde 60'tan fazlasının yok olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü kara operasyonu için ek operasyonel planlara onay verildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi.

Galant'ın, gerçekleştirdiği bir toplantıda, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde İsrail ordusunun gerçekleştireceği yeni operasyonel faaliyet planlarını onayladığı kaydedildi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 118 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 118 yardım tırının daha girdiğini duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 5 Kasım'da 25 ve 6 Kasım'da 93 olmak üzere toplam 118 tır insani yardımı teslim aldığı belirtildi.

NATO: İsrail'in kendini savunma hakkı var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile NATO karargahında görüştü.

Stoltenberg ise "NATO, Orta Doğu'daki durumu çok yakından izliyor. Gazze ve çevresindeki durumdan derin kaygı duyuyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı var, aynı zamanda sivillerin korunması da şart. İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları memnuniyetle karşılıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Ürdün'ün NATO'nun bölgedeki en yakın ortaklarından olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak için Akdeniz Diyaloğu da dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarımızı desteklemeye tamamen kararlıdır" ifadelerini kullandı.