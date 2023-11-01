Gazze'de 26. gün: Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

Gazze'den 7 Ekim'de başlatılan El Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 26. gününde sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 17'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürürken, Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki Abdullah Muhammed Mukbil'in hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığını kabul etti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda sivilin can verdiği saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi.

İnsani yardım taşıyan 59 tır daha Gazze'ye ulaştı

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 59 tır daha ulaştı. Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana gönderilen yardım tırı sayısı 217 oldu ancak bölgeye

Gazze'de iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail Gazze'de 9 askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail Gazze'de yürüttüğü kara operasyonunda 9 askerinin daha öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Salı günü bir zırhlı personel taşıyıcısının tanksavar füzesiyle vurulduğunu ve 9 askerinin öldüğünü açıkladı. İsrail dün de Gazze'deki kara operasyonunda 2 askerinin öldüğünü duyurmuştu.