Gazze'de 25. gün: Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı

Gazze'den 7 Ekim'de başlatılan El Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 25. gününde sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü bildirdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Pazartesi akşamı internet sitesinde yayımladığı açıklamada “İsrail’in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki tek kanser hastanesi olan bu binanın koordinatları dahil olmak üzere gerekli her türlü bilginin İsrail makamlarıyla önceden paylaşıldığını aktaran bakanlık “Böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz” dedi ve İsrail’in uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ekledi.

Filistin Kızılayı, Gazze’deki El Kudüs Hastanesi’nin etrafındaki saldırılar nedeniyle panik yaşandığını açıkladı

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze’deki El Kudüs Hastanesi’nin etrafını yoğun bir şekilde bombardıman altına aldığını, bu nedenle hastanede panik yaşandığını aktardı.

Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda hava saldırıları ve topçu atışları nedeniyle binanın sürekli sarsıldığını açıkladı.

İsrail Pazar günü bu hastanenin boşaltılmasını talep etmişti.

Doktorlar ise çok sayıda yaralının tedavi gördüğü hastanenin tahliye edilmesinin mümkün olmadığını, bunun hastaların ölümüyle sonuçlanacağını belirtmişti.

Uluslararası yardım derneği ActionAid de hastanenin ambulanslarının benzininin bittiğini, hastaneye çıkan yolların da bombardıman nedeniyle kullanılamaz durumda olduğunu, bu yüzden uluslararası yardımları hastaneye ulaştırmakta dahi zorluk çektiklerini açıkladı.

Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığını, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtti.

Maruf ayrıca şu bilgileri paylaştı: "İsrail, Gazze'de 47 camiyi yıktı, 3 kiliseye büyük zarar verdi. Saldırılar sonucu 200 binden fazla bina zarar görürken, bunlardan 32 bin 500'ü tümüyle yıkılarak oturulamaz hale geldi, 203 okulda büyük hasar oluştu, 45 okul tamamen hizmet dışı kaldı. Yoğun saldırılar sebebiyle istatistikler henüz tamamlanmış değil."