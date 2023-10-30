Gazze'de 24. gün: 7 Ekim'den bu yana 35 gazeteci öldürüldü

Gazze'den 7 Ekim'de başlatılan El Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 24. gününde sürdürüyor.

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Gazze Şubesi, kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 bin 242 kişi yaralandığını açıkladı. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. srail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı ise 35'e yükseldi.

Save the Children Pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze'de son üç haftada öldürülen çocuk sayısının 2019'dan bu yana savaş bölgelerinde öldürülen yıllık çocuk sayısını aştığını belirtti. Açıklamada, "Gazze'de kayıp olduğu bildirilen bin çocuğun daha enkaz altında olduğu varsayılırsa, ölü sayısının çok daha yüksek olması muhtemeldir" denildi.

İsrail güçleri Gazze'nin kuzeyinde ilerliyor

İsrail ordusunun Gazze'de yürüttüğü operasyonu genişletmeye başladığı kaydedildi.

İsrailli askerlerin tanklarla beraber Gazze'nin kuzeyinde ilerlediği bildirilirken, hava ve topçu saldırılarının da bölgenin kuzeyinde artış gösterdiği aktarıldı. Bununla birlikte, İsrail'in güney sınırında 30'a yakın askeri aracın konuşlandırıldığı bildirildi.

Hamas, Gazze'nin kuzeyinde İsrailli askerlerle yoğun çatışmaya girildiğini doğrularken, Filistin medyası, İsrail'in hava saldırılarının Gazze'deki Şifa ve Kudüs hastaneleri yakınlarındaki bölgeleri vurduğunu bildirdi. Ayrıca Filistinli milislerin Han Yunus kentinin doğu sınırında İsrailli güçlerle çatıştığı belirtildi.

İsrail, dün tankların Gazze'nin batı kıyısında bulunduğuna dair görüntüler yayınlamıştı. İsrail hükümeti, önceki gün Gazze'ye dönük genişletilmiş operasyon başlatma talimatı vermişti.

UCM Başsavcısı: İnsani yardım malzemelerinin sivillere ulaşmasına engel olunmamalı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına engel olunmaması gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye insani yardım taşıyan 24 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda ve temel tıbbi malzemeler bulunan 24 tırın Mısır Kızılayından teslim alındığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren tır sayısının 118 olduğu ancak şu ana kadar yakıta izin verilmediği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, gün içinde Gazze'ye 10 tırın ulaştığını duyurmuştu.

Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle eşek arabaları ulaşımda sıkça kullanılmaya başlandı

Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle ulaşım araçları çalışamıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları sürerken yakıt bulunamaması nedeniyle araçlar büyük ölçüde yollardan çekildi, ulaşım için eşek arabaları kullanılmaya başlandı.

İsrail ordusu, Hamas'ın elindeki esir sayısını 239 olarak güncelledi

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısının 239 olduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Gazze'de "alıkonulan" 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti.

RSF'ye göre Lübnan-İsrail sınırında kameramanın öldüğü olayda kasıtlı saldırı yapıldı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Lübnan-İsrail sınırında Reuters kameramanı İssam Abdullah'ın öldüğü olaya ilişkin balistik analizin, İsrail yönünden kasıtlı saldırı yapıldığını ortaya koyduğunu duyurdu. RSF, Lübnan-İsrail sınırında 13 Ekim'de gazetecilere yönelik saldırıda hayatını kaybeden Reuters kameramanı Abdullah'ın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ilk bulguları sitesinde paylaştı. RSF'den yapılan açıklamada, saldırı günü saat 18.00 sularında aralarında Abdullah'ın da olduğu 7 gazetecinin bulunduğu bölgeye yaklaşık 30 saniye aralıkla 2 saldırı gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, ilk saldırıda Abdullah'ın hayatını kaybettiği ve başka bir muhabirin yaralandığı, 2. saldırıda ise El Cezire'ye ait bir aracın patladığı ve birçok gazetecinin yaralandığı belirtildi. RSF tarafından yapılan balistik analizin, söz konusu atışların gazeteci grubu ve araçlarının hedef alındığı bölgenin doğusundan, İsrail sınırı yönünden geldiğini ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, "Bu kadar kısa sürede (30 saniyeden biraz fazla) aynı noktaya aynı yönden gelen iki saldırı olması kasti hedefleme olduğunu açıkça gösteriyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, olay günü saldırının gerçekleştiği noktada bulunan gazetecilerin üzerinde "basın" yazılı kurşun geçirmez yeleklerinin olduğu ve kasklarını taktıkları kaydedildi.

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle hasar gördü

Hastane Müdürü Dr. Subhi Sekkik, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, çevresini defalarca hedef almasından dolayı hastanede ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Gazze'deki kanser hastalarına yönelik tek hastanenin Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi olduğunu kaydeden Sekkik, hastanenin korunması ve İsrail saldırılarının durdurulması için Türkiye'den yardım istedi.

Gazze'nin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi kesildi

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal'in Gazze Şubesi, kentin kuzey kesimindeki bazı bölgelerde internet erişimi ve iletişimin kesildiğini duyurdu.

Jawwal'in Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Rıdvan bölgesindeki ana jeneratörün arızalanması sonucu internet erişimi ve iletişimde kesinti yaşandığı kaydedildi.

Arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırıların başladığı günden itibaren internet erişimi, sabit hatlar ve mobil cihazlardaki iletişimde sık sık kesintiler meydana geldiği hatırlatıldı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 35 gazeteci öldürüldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğu duyuruldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sonucu 35 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.

On binlerce kişi tuzlu ve kirli su içiyor

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait bir belge Gazze'de on binlerce insanın tuzlu ve kirli su içtiğine dair ayrıntılar içeriyor.

Haaretz'in haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yaklaşık 52,000 hamile kadının ve altı aylıktan küçük 30,000'den fazla bebeğin tuzlu ya da kirli su içmeye zorlandığını tespit etti.

İsrail, su pompalarını çalıştırmak ve sudan tuzu uzaklaştırmak için gereken elektrik ve yakıt da dahil olmak üzere Gazze halkının suya erişimi için gereken hayati hizmetleri kesti.

Sağlık çalışanları, su kıtlığının susuzluğa ve kolera gibi bulaşıcı hastalık tehdidine neden olduğu uyarısında bulundu.