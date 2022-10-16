Gazprom'dan doğalgaz hattı açıklaması: 'Türkiye üzerinden gönderilebilir'

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurma kararı aldığı doğalgaz transfer merkezinin perspektiflerini anlattı.

Miller, "Kuzey Akım hatlarında uluslararası terör eylemleri nedeniyle kaybettiğimiz tüm hacmin sevkiyatı söz konusu, bu nedenle önemli hacimlerden bahsedebiliriz" dedi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre Miller, Kuzey Akım hatlarındaki tüm gaz hacmini Türkiye'deki doğalgaz merkezine yönlendirmenin mümkün olup olmadığı sorusu karşısında, "İmkansız diye bir şey olmadığını biliyorsunuz" yanıtını verdi.

Başta Güney Akım olarak inşa edilen ve daha sonra TürkAkım'a dönüştürülen hattın taşıma kapasitesinin 63 milyar metreküp olarak planlandığını anlatan Miller, dolayısıyla yeni projenin teknik dokümantasyonunun bile Güney Akım projesi zamanında hazırlandığının altını çizdi.