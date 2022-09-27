Gazprom: Rusya, Ukraynalı Naftogaz’a yaptırım uygulayabilir

Rus enerji şirketi Gazprom, Rusya’nın, Ukrayna'nın ulusal doğalgaz şirketi Naftogaz’a yaptırım uygulayabileceğini bildirdi.

Sputnik'in haberine göre; Naftogaz 9 Eylül’de yaptığı açıklamada, Rus gazının sevkiyatına ilişkin gerekli ödemeleri yapmadığı gerekçesiyle Uluslararası Tahkim Mahkemesi (ICC) nezdinde Gazprom aleyhine tahkim süreci başlattığını duyurmuştu. Konuya dair açıklamada bulunan Gazprom ise Naftogaz’ın, ICC nezdinde Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatında Gazprom’a yönelttiği suçlamalar reddetti.

Naftogaz’ın, Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirtildiği açıklamada, iki şirket arasındaki doğalgaz sevkiyat anlaşmasının İsveç yasalarına göre düzenlendiği aktarıldı.

Anlaşmaya göre, iki şirket arasındaki anlaşmazlıkların ise İsviçre’de çözülmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya’ya yönelik uyguladıkları çok sayıda yaptırım nedeniyle, İsveç ve İsviçre, Rusya’ya dost olmayan ülkeler kategorisine girdi. Önemli ölçüde değişen koşullar, Gazprom'u ilgili yerlerdeki mahkemelerde adil ve tarafsız bir şekilde yargılanma hakkından yoksun bırakıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazprom’un, Naftogaz’ın ICC nezdindeki girişiminin dostane olmayan bir adım olarak değerlendirdiği belirtilerek "Ukraynalı şirketin haksız yaklaşımına ve anlaşmazlığı ICC nezdinde çözme girişimlerinin devam etmesi, Rusya’nın Naftogaz'a yaptırım uygulamak için tüm gerekçelere sahip olmasına neden olabilir. Bu durum, Gazprom'un yaptırım uygulananlara yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmesinin yasaklanması anlamına gelecektir" ifadesine yer verildi.