Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: Yoldan geçen kadın vuruldu

İstanbul Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde 2 kişi husumetlileri olduğu öğrenilen motokuryeye ateş açtı.

DHA'nın haberine göre, silahlı saldırıda motokurye ve o sırada yoldan geçen Emine Köroğlu isimli kadın vuruldu.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla çevre hastanelere götürülen yaralı kadının hayati tehlikeyi atlattığı, motosikletli kuryenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıda yaralanan Emine Köroğlu'nun eşi Sedat Köroğlu, eşinin karın bölgesinden vurulduğunu belirterek, "Eşim karşı komşudan bir şey almak için çıkmış. Çatışmanın olduğu anda kendini motorun arkasına saklıyor, korumaya çalışıyor. O sırada vurulmuş. Önce fark etmemiş, daha sonra bana vurulduğunu söyledi. Kurşun içerde kalmıştı, dün ameliyatla çıkardılar. Eşim hala yoğun bakımda" diye konuştu.