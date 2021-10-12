Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

İHA'nın aktardığı bilgiye göre, Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesindeki ormanlık alanda dumanlar yükseldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlandı. Çağrı üzerine bölgeye daha fazla sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgedeki etkili olan rüzgar nedeniyle yangının hızla yayıldığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.