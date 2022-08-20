Gaziantep'te meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirmiş, 21 kişi yaralanmıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, kazanın gerçekleşme şekline ilişkin verdiği bilgide "Kaza, başka bir kazaya müdahale eden ekiplerin arasına bir yolcu otobüsünün sürüklenerek girmesi sonucu gerçekleşti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" açıklaması yaptı.