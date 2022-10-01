Gaziantep'te kedilere yapılan işkenceyle ilgili soruşturma

Gaziantep Karkamış'ta son günlerde topallayan kedileri gören vatandaşlar, kedilerin arka ayaklarının kesildiğini fark ederek yetkililere haber vermişti. İlk belirlemelere göre 10'un üzerinde kedinin sağ arka ayağının kesildiği tespit edilmişti.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve yerel basında ilimiz Karkamış ilçesinde 10’dan fazla sokak kedisinin arka ayaklarının kesildiği yönünde haberler yapılması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bahse konu olayın gerçekliği ve çeşitli yönleriyle ile ilgili İlçe Emniyetimiz ve İlçe Belediyemiz tarafından araştırmalar derinlemesine çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bununla birlikte bazı paylaşımlarda yer alan ve engelli olduğu tespit edilen iki kedinin bakımı ve tedavisi Kaymakamlığımız tarafından yapılmaktadır. Bahse konu olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, gelişmeler Kaymakamlığımızca ve adli merciler tarafından yakinen takip edilmektedir" denildi. (İHA)