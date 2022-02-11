Gaziantep'te inşaatta çökme: 3 yaralı

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde bir ev inşaatının birinci katında beton dökümü yapılırken tahta kalıp büyük bir gürültüyle çöktü.

İnşaatta çalışan Muhammet Abdurrahim, Mustafa Halid, Muhammet Halid, Bessemlih Muhammed ve Ömer Muhammed isimli 5 işçiden 3'ü göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla göçük altında kalan 3 işçiyi çıkardı. Göçük altından çıkarılan yaralı işçiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. (İHA)