Gaziantepspor emekçileri hakları için eylemde

Gaziantepspor Kulübü bünyesinde çalışan ve kulübün kapanmasıyla 2016 yılında işten çıkarılan 42 işçi, 7 milyon TL tazminatı ödenmediği için 40 gündür eylemde. Kendilerine “Gaziantepspor emekçileri” adını veren işçiler, Antep merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan Demokrasi Meydanı’ndan nöbet tutuyor.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kulüp kurulduğunda inşaatında çalışan ve 28 yıl emek veren işçiler, mahkemeyi kazanmalarına rağmen muhatap bulamıyor. Birçok kez Antep Valisi Davut Gül, Antep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ve AKP temsilcileriyle görüşen işçiler, verilen sözlere rağmen 5 yıldır kıdem tazminatlarını almayı bekliyor.