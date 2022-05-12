Gaziantep Karkamış'a havan saldırısı: Bir asker yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki Köprübatı Hudut Karakoluna Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesinden havan saldırısı yapıldığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasında, saldırıda 4 askerin ve bir de sivilin yaralandığı, bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği belirtildi.

Yaralı askerler, Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, "hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği" duyuruldu.

MSB, daha sonra yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan askerlerden birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.