Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde drone ile bomba olup olmadığı kontrol edildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde 'üzerimde bomba var' diyen kişi vuruldu
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde 'üzerimde bomba var' diyen bir kişi polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Haber Merkezi
Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, 'üzerimde bomba var' diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Henüz ölmediği belirtilen şahsın üzerinde drone ile bomba olup olmadığı kontrol edildi.