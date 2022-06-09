Gazi Üniversitesi kütüphane otobüsünü parçaladı, öğrencilere soruşturma açtı

Dün Gazi Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı, köy okullarına ve kitaba ulaşımın kısıtlı olduğu bölgelerde hizmet vermek için oluşturulan otobüs rektörlük binası önünde parçalanmıştı.

Öğrenciler yaşananlara tepkili. Konu hakkında açıklamada bulunan bir öğrenci yaşananlara tepki gösterirken, şunları söyledi:

"Toplumun aydınlatılması ve bilinçlendirmesi adına atılan bu ilerici adımın gerici zihniyetler tarafından durdurulmasını kabul etmiyoruz."

Öte yandan otobüsün parçalanma anları yayınlanıp tepkilerin oluşmasının ardından rektörlük tarafından videoyu çekenler hakkında soruşturma başlatılacağını duyuruldu.