Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürüne bıçaklı saldırı

Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, odasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Haber Merkezi

Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nun hastanede çalışan anestezi teknikeri Hakkı K. tarafından odasında bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Saldırı sonrası Şahnaoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

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