Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nun hastanede çalışan anestezi teknikeri Hakkı K. tarafından odasında bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenildi.
Saldırı sonrası Şahnaoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
soL - Tekirdağ
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürüne bıçaklı saldırı
Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu, odasında bıçaklı saldırıya uğradı.
Haber Merkezi
Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'nun hastanede çalışan anestezi teknikeri Hakkı K. tarafından odasında bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenildi.
Saldırı sonrası Şahnaoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtiliyor.