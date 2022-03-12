Gazi Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı

12 Mart 1995 yılında Gazi Mahallesi'nde Alevi yurttaşların hedef alınmasıyla başlayan ve 22 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliam 27. yılında anıldı.

Anma için Gazi Cemevi önünde toplanan yüzlerce yurttaş ile çok sayıda dernek, platform ve siyasi parti katliamın yapıldığı eski postaneye kadar yürüdü.

Katledilen 22 yurttaşın fotoğrafının taşındığı yürüyüşte "Gazi'nin hesabı sorulacak", "Katiller halka hesap verecek" sloganları atıldı.

Yürüyüşün ardından eski postane önünde bir basın açıklaması okundu ve yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.