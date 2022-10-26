Gazetecilerin gözaltı süresi uzatıldı

Dün sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Zemo Ağgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli ile JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer, gazeteci Mehmet Günhan, yaptıkları haberler gerekçe gösterilerek gözaltına alındılar.

Gazetecilerin gözaltına alınmasının ardından dosyaya gizlilik kararı getiren savcılık, “Soruşturma içeriğinin öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşebileceği değerlendirmekle” gerekçesini öne sürdü. Savcılık, “suçun vasıf ve mahiyeti” iddiasıyla 24 saat avukat görüşme yasağı da getirdi.

MA'da yer alan habere göre, Savcılık, 12 gazetecinin gözaltı süresini de bir gün uzattı.

Öte yandan İstanbul’da gözaltına alınan MA Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever ile Van’da gözaltına alınan MA muhabiri Hakan Yalçın’ın Ankara’ya getirildiği öğrenildi.