Gazetecileri hedef alan düzenlemeden geri adım

AKP iktidarının şirket itibarını gerekçe gösterip gazetecilere üç yıl hapis cezası getiren düzenlemesi büyük tepki çekmişti.

Büyük tepki çeken söz konusu düzenleme geri çekildi.

İlgili teklif şöyleydi:

“…bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz, isimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla yayılamaz; aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır”