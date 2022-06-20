Gazeteciler yarın Tünel’de buluşuyor: Sansür yasasına hayır

Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da aralarında bulunduğu basın örgütleri, "Sosyal medya yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine karşı yarın Tünel’de basın açıklaması yapacak.

Basın örgütleri, Beyoğlu Tünel'de yarın saat 18.00'de bir araya gelecek.

Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan sosyal medyada yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya ve gazeteciliğe yönelik sansür yasasına karşı yarın tüm ülkede sokaklara çıkıyoruz. Anayasa’ya aykırı bu tasarının geri çekilmesini istiyoruz. Susturma, korkutma, hapsetme yasasına hayır! #SansürYasasınaHayır" ifadeleri kullanıldı.

DİSK Basın-İş’ten yapılan açıklamada da, “TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta sansür yasası teklifi görüşülecek. Daha fazla baskı, ceza ve kapatma anlamına gelen bu yasaya karşı yarın sokağa çıkıyoruz” denildi.

Basın örgütleri çarşamba günü de Ankara'da saat 13.00'te bir araya gelecek.



