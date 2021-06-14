Gazeteciler Cemiyeti Veyis Ateş'ten savunma istedi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Veyis Ateş’in hakkında TGC Tüzüğü ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açılmasına oy birliği ile karar verdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 10 Haziran 2021 tarihinde yaptığı toplantıda Veyis Ateş’le ilgili yapılan şikayetleri de değerlendirdi.

Toplantıda Veyis Ateş’in hakkında TGC Tüzüğü ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açılmasına oy birliği ile karar verildi.

Kararda şu görüşler yer aldı:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 4315 sicil numaralı üyesi Veyis Ateş’in ülke gündemine oturan siyaset -mafya ilişkileri içinde adının geçmesinden ötürü, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davrandığına, mesleğin itibarını sarsacak oluşumlar içinde bulunduğuna dair çok sayıda şikayet olmuştur. Tüzüğümüzün 11. maddesinde ifadesini bulan ‘Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle, bu bildirgede yer alan ‘Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde olmak’, ‘Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır’ hükümleri dikkate alınarak Veyis Ateş hakkında disiplin soruşturması açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

TGC Tüzüğü gereği Veyis Ateş’in 10 gün içinde yazılı savunmasını göndermesi gerekiyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Veyis Ateş’in savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarılıp çıkarılmayacağını karara bağlayacak.

Peker'in iddiaları

Ülkücü mafya Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Veyis Ateş hakkında şöyle konuşmuştu:

"Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor.

Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi. Senin kayıtlar da çıkacak. 28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar.

Bu Veysi. Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis. Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz. Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var."