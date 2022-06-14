Gazeteciler anlattı: 'Haberini yaptığım insanlar aldığım parayı duysa bana gülerler'

Gazeteciler Medyaradar'daki Keskin Kalem adlı köşeye yaşadıkları geçim sıkıntısına dair mesajlarını iletirken, yaşadıkları yoksullaşmayı anlattılar.
Keskin Kalem'de yer alan o mesajlar şöyle:
- Bu mesajı size atabilmek için bir mail adresi açtım İsmim belli olmasın diye. İletişim bilgilerini paylaşmazsanız yinede sevinirim. Ana akım bir televizyon kanalında editörüm. Kredi kartının asgari ödemesiyle geçiniyorum. Borcu borçla kapatıyorum. İki çocuğum var. Haberlerini yazdığım spikerler çocuklarını özel okullara gönderirken, ben çocuklarımı devlet okulunda- borçla harçla- okutuyorum. Bıçak kemiğe dayandı. Aldığım maaşla bu kadar stres altında, 9-7 çalışacağıma limon satarım daha iyi. Medyayı bitirdiler. Sesimiz duyulsun.
- Bir TV kanalında 5 yıllık muhabirim, her gün ekrana çıkıyorum. Haberini yaptığım insanlar aldığım parayı duysa bana gülerler. Sürekli fazla mesai yapıyorum, mesai saatlerim belli değil. Yol, çamur, trafik her türlü derdi biz çekiyoruz. Gençlik enerjim olmasa hiçbirini yapamam. Ancak artık daha fazla sürdürebilceğimi zannetmiyorum. İşimi çok sevmeme ve verdiğim emeğe rağmen artık bırakma noktasına geldim. Özlük haklarıyla ilgili iyileştirme olmazsa, benim gibi pek çok arkadaşım da bırakacak. Yöneticiler artık görsün.
- Öncelikle bize derdimizi anlatma imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Önemli bir gazetede sayfa sekreterliği yapıyorum. Uzun süredir, bazı iş arkadaşlarımla birlikte, komik seviyedeki maaşlarımızı ve çektiğimiz sorunları yöneticilerimize anlattık. Vaatten başka bir şey duymadık. Ocak ayında yüzde 30 zam aldık ama enflasyon karşısında değil zam, maaşımız eridi. Asgari ücrete yakın maaşlar alıyoruz. Koca medya binalarında çalışıyorum ama akşama masamıza ne koyacağımızı düşünüyoruz. Evinin kirasını ödeyemeyen, çocuğunun istediği ayakkabıyı alamayan arkadaşlarımız var. Dışarıdan baksanız gazeteciyiz. Oysa, sokakta kağıt toplayan işçi kardeşler bizden çok kazanıyor! Onlarda kazansın, hepimiz kazanalım. İnşallah sayenizde bizi duyarlar.
- Merhaba öncelikle samimiyetinize ve kişisel bilgileri koruyacaginizi düşünerek bu maili size atıyorum. Sıkı bir takipçinizim en son medya çalışanlarınin zam beklentisi ile ilgili yazinizi okudum. Bende ulusal bir kanalda uzun yıllardır çalışıyorum. Yazınızda Muhabir editör ve yöneticilerden bahsetmissiniz. Neden hep sadece ekran önünde olan yada masa başında çalışanlardan bahsediyorsunuz.Biliyorsunuz ki kamera arkasında onlarca çalışan ama esamesi bile okunmayan gece, gündüz,yağmur, çamur demeden içeride ve dışarıda çalışan bir çok teknik arkadaşlarımız var ve bunlar hiç bir haktan yararlanamayan ama en çok çalışan arkadaşlarımız. Lütfen bizleri görmemezlikten gelmeyin. Bizlerde bu sektörün bir parçasıyız.Gerçekten emek veriyoruz ve hiç bir hakkımız yok hiç taninmiyoruz.Lütfen bizleride görün.İyi çalışmalar.