Gazeteci Zeynep Durgut adliyeye sevk edildi

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta evine yapılan polis baskınıyla ters kelepçeyle gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Zeynep Durgut adliyeye sevk edildi.
MA'nın haberine göre, 4 gündür Cizre TEM Büro'da gözaltında tutulan gazeteci Durgut'un emniyetteki ifade işlemleri dün tamamlandı. Dosyasında "gizlilik" kararı bulunan Durgut'a, sanal medyadaki haber paylaşımları ve "gizli tanık" ifadeleri soruldu.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Şırnak Adliyesine getirilen Durgut'un, savcılık ifadesi için bekletildiği öğrenildi.