Gazeteci Zemo Ağgöz ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazetecilerden Zemo Ağgöz, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Zemo Ağgöz'ün ev hapsi uygulamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Elektronik kelepçe kararı

Hakimlik, ev hapsinin soruşturma sonuna kadar devam etmesi ve Ağgöz’e elektronik kelepçe takılması kararı da verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Van, Diyarbakır, Urfa ve Mardin'de Mezopotamya Ajansı ve JinNews çalışanı 11 gazeteci evleri basılarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltında tutulan gazeteci Zemo Ağgöz’ün 45 günlük bebeği, emzirme için götürüldüğü emniyette aramadan geçirilmiş, bezi dahil çıkarılmıştı.