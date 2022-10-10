Gazeteci Yusuf Yavuz'a Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nden ödül

Bu yıl 17. düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin yaşam, emek ve eşitlik mücadelesine emeği geçenlere verdiği ödüller sahiplerini buldu. Gazeteci yazar Yusuf Yavuz, “kentlerin, doğanın yağma ve talanını önlemeye yönelik kamuoyunu aydınlatan haberciliği” nedeniyle festivalde ödül aldı.

Antalya’da gerçekleşen gala gecesinde ödüller sahiplerine verildi. Festival kapsamında kent genelinde emek, demokrasi, cinsiyet eşitliği, doğa ve çevre hakları konusunda mücadele verenler de ödüllendirildi.

Festivale 594 film başvurdu

Bu yıl 17. düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin Antalya galası 8 Ekim’de Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

DİSK, KESK, Antalya Tabip Odası ve Antalya Halkevi’nin organize ettiği festivalin açılışında konuşan Antalya Tabip Odası Üyesi Op. Dr. Ömür Okan Cinemre, bu yıl dünyanın farklı ülkelerinden gelen toplam 594 film başvurusu olduğunu ve bunlar arasından 49 yerli, 20 yabancı filmin etkinlik kapsamında gösterileceği bilgisini verdi. Festival seçkisinde, Türkiye’de ilk gösterimini yapacak 15 adet film yer alıyor. Festivalin Antalya ayağında bu yıl 29 film gösterimi yapılacak, farklı salonlarda dört ayrı söyleşi gerçekleştirilecek.

TTB ayakta alkışlandı

Festivalin gala gecesinde Antalya Tabip Odası Türk Halk Müziği Korosunun verdiği konser izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Festival seçkisinde yer alan üç kısa filmin de izleyiciyle buluştuğu gala etkinliğinde Grup Dost Ezgi Müzik Dinletisi ve Mehmet Özer Şiir Dinletisi gerçekleştirildi.

Festival komitesi 10 Ekim 2015 günü Ankara Tren Garı katliamında yaşamını yitirenler arasında bulunan Korkmaz Tedik’in annesi Zöhre Tedik, Antalya Feminist Kolektif üyesi kadınlar ve Görüntü Yönetmeni Hüseyin Özşahin’i ödüllendirdi.