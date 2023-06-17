Gazeteci Sinan Aygül: Tatvan Belediye Başkanı'nın korumalarının saldırısına uğradım

Gazeteci Sinan Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda silahlı kişilerce saldırıya uğradığını belirtti.

Aygül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylani'nin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesi'ne götürülüyorum."

Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfredek "Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin" diye tehditler ettiler. Tavan Devlet… pic.twitter.com/11Gi46Juzr — Sinan Aygül (@sinanaygul) June 17, 2023

Aygül, iki gün önce sosyal medya hesabından Tatvan Belediyesi ile ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti. Aygül, şunları yazmıştı:

"Belediyelerin taşınmaz satışları meclis gündeminde. Bazı satışlarda çok ciddi usulsüzlükler, ciddi suçlar var. Olası bir inceleme/soruşturma ve tarafsız bir yargı sürecinde çok kişinin canı yanar. Bitlis Belediyesinin ihalesi katılımcı olmadığı için iptal oldu. Tatvan Belediyesinin gerçekleşen satışının da rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesini bekliyorum. O satışı iptal edin. Tatvan Belediyesi, orası babanızın çiftliği değil illa "ihaleye fesat karıştırma" dosyası mı açılması lazım..."

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, kentte AKP’lilerin yolsuzlukla ilgili haberlerini yaptığı için sürekli hedefte olan bir isim. AKP’ Bitlis eski milletvekili Vahit Kiler'in şikâyeti üzerine gözaltına alınıp tutuklanan Aygül, daha sonra serbest bırakılmıştı. Aygül, daha önce AKP'li Tatvan Belediyesine alınan kişilerin torpiller alındığına ilişkin haberler yapmıştı.