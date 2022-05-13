Gazeteci Seda Taşkın tehdit edildi

Gazeteci Seda Taşkın, sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini açıkladı. Taşkın'ı tehdit eden "@Teknotell_vodafone" isimli Instagram kullanıcısının telefon dükkanı işleten Tayfun K. isimli bir şahıs olduğu belirtildi.

Olayı sosyal medya üzerinden duyuran Taşkın, konuya dair "İnstagramdan @Teknotell_vodafone isimli hesap tarafından açıktan tehdit ediliyorum. Suç duyurusunda bulunacağımı söylediğimde ise bana 'size bakacak savcı yok' diyor. Cesareti nereden aldığınızı biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Erk Acarer'e düzenlenen saldırıya atıfta bulunan Tayfun K, "Nerede olursanız olun ensenizdeyim" tehdidinde bulundu. Tayfun K., Taşkın'ın suç duyurusunda bulunacağını belirtmesi üzerine ise "Size bakacak savcı yok. Kandil'e git" yanıtını verdi.