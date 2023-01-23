Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki başkanlarından, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti. Erinç’in ölüm haberi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Erinç’in ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda yer alan ifadeler şöyle:

"Değerli meslektaşımız, önceki başkanımız Orhan Erinç’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Orhan Erinç uzun yıllar süren meslek hayatında muhabirliği çok önemseyen tutumuyla öne çıktı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin hemen her kademesinde hizmet verdi. Son olarak 2001-2013 yılları arasında başkanlık görevini sürdürdü. Orhan Erinç Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda da iki dönem Genel Başkanlık görevinde bulundu. Basın tarihine kara bir leke olarak geçen Cumhuriyet davasında çalışma arkadaşlarıyla birlikte yargılandı, hüküm giydi. Ancak Yargıtay Yerel Mahkemenin verdiği hükmü usulden bozdu. Basın dünyamızda sevilen, sayılan kişiliğiyle tanınan Orhan Erinç köşe yazılarını Cumhuriyet’ten ayrılana dek aralıksız sürdürdü. Mesleğimize başarıyla hizmet veren önceki başkanımız Orhan Erinç’in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz."