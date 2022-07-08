Gazeteci Mehtap Belen yaşamını yitirdi

ANKA Haber Ajansı parlamento muhabiri, gazeteci Mehtap Belen, Ankara'da tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde sabaha karşı yaşamını yitirdi. Belen, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Mehtap Belen kimdir?

14 Ekim 1970 Ankara doğumlu Mehtap Belen, 1991’de Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Henüz öğrenci iken ANKA Haber Ajansı’nda mesleğe ilk adımını attı. Star TV, TV 8, Kanal A, Beyaz TV, TGRT, TRT, Flaş TV’de çeşitli programlar hazırladı, çok sayıda habere imza attı. Bir süre parlamentoda milletvekili danışmanlığı da yapan Mehtap Belen, 2019’da yeniden mesleğe ilk başladığı ANKA Haber Ajansı’na döndü. Belen, ANKA’da parlamento muhabiri olarak görev yapıyordu.