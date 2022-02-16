MİT görevlisinin cenazesini haber yaptıkları için yargılanan ve cezanın onanmasıyla dün tutuklanan gazeteci Hülya Kılınç tahliye edildi. Kılınç'ın denetimli serbestlikle serbest bırakıldığı belirtildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 Eylül 2020’de Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel’in “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlamasıyla 4 yıl 8 ay 7’şer gün, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’ın ise 3 yıl 9’ar ay hapis cezalarına çarptırılmasına ilişkin karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2022’de onanmıştı.

Söz konusu onama kararı üzerine haklarında verilen hüküm kesinleşen Hülya Kılınç, dün cezaevine cezaevine sevk edilmişti. Aynı dava kapsamında Barış Pehlivan ve Murat Ağırel de dün cezaevine girip tahliye olmuşlardı. Gazetecilere denetimli serbestlik hükümleri uygulanmıştı.

Ne olmuştu?

Libya'da görev yaparken ölen MİT görevlisinin cenazesini haber yapan Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel, MİT görevlisinin kimliğini deşifre ettikleri gerekçesiyle, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan tutuklanmıştı. Mahkeme, Pehlivan ve Kılınç'a 3 yıl 9 ay, Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Ağırel'e de 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası vermişti. 9 Eylül'deki duruşmada Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in tahliyesine karar verilmişti.

Gazetecilerin istinaf başvurusu bu süreçte reddedildi. Haklarında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesin tarafından Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'e "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan verilen 4 yıl 8 ay 17 gün ve Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'a verilen 3 yıl 9 ay hapis kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 28 Ocak 2022'de onandı.



