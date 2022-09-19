Gazeteci Hatice Şahin’e 6 yıl 3 ay hapis cezası

Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alınıp serbest bırakılan Yeni Yaşam gazetesi muhabiri Hatice Şahin’in “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme Şahin’i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki adli kontrol tedbirinin hüküm kesinleşinceye kadar devamına karar verdi.

MLSA’dan Deniz Tekin’in haberine göre, Yeni Yaşam gazetesi muhabiri Hatice Şahin’in Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) yürüttüğü iddia edilen faaliyetler, meslektaşlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri ve hakkındaki gizlik tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya gazeteci Şahin katılmazken avukatı Resul Temur duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma ilk olarak söz alan iddia makamı, gazeteci Şahin’in “örgüt üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

Şahin’in avukatı Resul Temur, iddia makamının mütalaasına katılmadıklarını belirtti. Temur, dosyada müvekkili aleyhine beyan veren Ezel ve Firar mahlaslı gizli tanıkların beyanlarına “vücut verilmek” için Emniyetin içinden yapılan bir ihbarla müvekkilinin kendisiyle ilgili olmayan bir operasyonda gözaltına alındığını söyledi.

Temur, müvekkilinin evine yapılan baskında el konulan yazı ve notları nedeniyle “örgüt üyesi olmak” suçundan cezalandırılmak istendiğine işaret etti.

Müvekkili aleyhine ifade veren gizlik tanık beyanlarının kimler hakkında hangi beyanlarda bulunduklarının tespit edilmesi ve beyanlarının somut denetimi için beyanlarının tamamının dosya arasına alınmasını talep eden Temur, gizli tanıkların aleyhinde beyanda bulunduğu bütün gazetecilerin haklarında açılan davalarda beraat ettiğini hatırlattı.

Müvekkilinin çalıştığı iş yerine orada ikamet ediyormuş gibi baskın yapıldığını aktaran Temur, iş yerinde el konulan notların “örgütsel doküman” olarak değerlendirildiğine dikkat çekti.

Temur, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay’ın benzer yargılamalarda verdiği kararları da mahkeme heyetine sundu. Davada DTK içerisinde faaliyet yürütmek ile suçlanan müvekkilinin, DTK üyesi, yöneticisi veya çalışanı olmadığını kaydetti.

Gizli tanık beyanlarının somutlaştırılarak müvekkilinin cezalandırılmak istendiğini vurgulayan Temur, gizli tanık beyanlarını destekleyecek bir delilin halen bulunamadığını söyledi. Temur, mahkemenin tüm bu hususları göz önüne alarak gazeteci Şahin hakkında beraat kararı vermesini talep etti.

Duruşmaya verdiği kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, gazeteci Hatice Şahin’in üzerine atılı “örgüt üyesi olmak” suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek, gazeteciyi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, karar kesinleşinceye kadar Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Temur, yasaya ve usule aykırı olduğunu söylediği kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.