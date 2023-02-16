Gazeteci Güngör Mengi hayatını kaybetti

Eski Sabah ve Vatan gazetelerinin başyazarı, gazeteci Güngör Mengi 83 yaşında İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada "İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki dönem başkanlarından, Duayen Gazeteci Güngör Mengi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mengi’nin cenazesi 18 Şubat 2023 Cumartesi günü öğle namazında Alsancak Hocazade Cami’nden kaldırılacak" denildi.

1940 doğumlu olan Mengi 1959 yılında “Demokrat İzmir” Gazetesi’nde gazeteciliğe başlamıştı. 1964-1971 yılları arasında Ege bölgesinde yayınlanan, İzmir’de basılan Yeni Asır Gazetesi’nde Haber Müdürü olarak görev yapan Mengi 1971 yılında Yeni Asır Gazetesi’nden ayrıldıktan sonra Devir Gazetesi’ne geçmiş, bu gazetede bir yıl boyunca yazı işleri müdürlüğü yapmasının ardından yeniden Yeni Asır Gazetesi’ne dönmüştü. 1972-1987 yıllarında Yeni Asır Gazetesi’nde başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yapan Mengi daha sonra Sabah Gazetesi’nde murahhas üyelik ve yazarlık ve daha sonra başyazarlık yaptı. Sabah Gazetesi’nden ayrılıp, 2002 yılında gazeteci arkadaşlarıyla beraber Vatan Gazetesi’ni kuran Mengi bu gazetede başyazarlık yapmıştı.