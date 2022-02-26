Gazeteci cinayetinde tutuklu sayısı 10’a yükseldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazeteci Güngör Arslan'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Polis'in sürdürdüğü soruşturmada olayla ilgisi bulunan üç şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

BirGün'ün aktardığı habere göre; şüpheliler H.E.Ç, E.K ve F.Y. adli makamlarca yapılan incelemelerin ardından tutuklandı.

Gazeteci Güngör Arslan, 19 Şubat günü İzmit’in Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta kendisine ait haber sitesinin ofisinde Ramazan Ö’nün silahlı saldırısında yaşamını yitirmişti.

Olay günü Ramazan Ö. isimli şüpheli silahıyla beraber yakalanmış, olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Burhan P., Kenan Y. ve bir kadın şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan P. ve Ramazan Ö. tutuklanırken, diğer iki şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sonraki gün 5 şüphelinin daha tutuklandığı öğrenildi.