Gazeteci Arslan'ı öldüren saldırgan güvenlik kamerasınca görüntülendi

Kocaeli'de, gazeteci Güngör Arslan'ı ofisinde silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan saldırganın, olay öncesi ve sonrası güvenlik kamerasınca kayda alındığı belirlendi.

Gazeteci Arslan'ın 19 Şubat 2022'de ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren Ramazan Ö'nün, ofise gelişi ve merdivenlerden yürüyerek Arslan'ın bulunduğu üst kata çıkması yer aldı. Daha sonra ofisten kaçarak çıkan şüpheli Ramazan Ö'nün, ofisin dış kapısının önünde silahıyla yukarıya doğru defalarca ateş açması ve bir ofis çalışanının panik halinde kaçması da güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)