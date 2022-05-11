Gazeteci Ardıl Batmaz ölüm tehditleri aldığını açıkladı

Geçtiğimiz ay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum Elazığ'daki TOKİ konutlarını incelemek amacıyla kente gelmişti. Ziyaret sırasında depremzedelerin AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na tepkilerini görüntüleyen gazeteci Ardıl Batmaz, belediye başkanının tepkisi sonrası darp edilmişti.

Olay sonrası Batmaz, AKP'li Şerifoğulları'ndan ve kendisini darp edenlerden şikayetçi olmuştu. Gazeteci Ardıl Batmaz, şimdi de ölüm tehditleri aldığını belirterek Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dava açılmasını talep etti

Batmaz, suç duyurusunda kişilerin kendisine yönelik ifadelerinin Anayasa Mahkemesi ve AİHM içtihatlarına göre şiddet ve şiddeti teşvik niteliğinde olduğunu ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Batmaz, şüpheli kullanıcıların tespit edilmesini, ilgili suçlardan gerekli soruşturmanın başlatılarak haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesini, yapılacak soruşturma süresince şahsının korunması adına şahısların tutuklu olarak yargılanmasını ve şahıslar hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti.

'Başkanın yandaşları tarafından hedef gösterildim'

Belediye başkanına gösterilen tepkileri çekmesinin ardından belediye yandaşları tarafından hedef gösterildiğini belirten Batmaz, “O gün gazetecilik görevimi yaptığım için belediye başkanı tarafından önce hedef gösterildim sonrasında ise yanında olan kişiler tarafından darp edilerek alandan uzaklaştırıldım. Belediye başkanının o hareketinin gündemde yer almasından sonra özür beklerken; gerek belediye başkanı, gerek yerel basın, gerekse MHP’li yöneticiler tarafından hakkımda bazı paylaşımlar yapıldı. Söz konusu paylaşımlarda ismim ve fotoğrafım açık şekilde hedef gösterildi, hakarete uğradım ve ölümle, saldırıyla tehdit edildim. Evimin adresini soranlar, kefenle tehdit edenler oldu. Yapmış olduğum habercilik faaliyetinden dolayı kentin bütün dinamikleri belediye başkanının o ayıbını örtmek için beni hedef tahtasına oturtmaya çalıştı. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar ben gazetecilik yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.