Gazeteci Ali Ekber Ertürk yaşamını yitirdi

Bir süredir kanser tedavisi görmekte olan Sözcü Gazetesi Ankara Muhabiri Ali Ekber Ertürk yaşamını yitirdi.

Sivas’ta toprağa verilecek olan Ertürk için yarın Ankara'da saat 11.00'de Sözcü Gazetesi önünde ve 13.30'da da Tuzluçayır Cemevi'nde tören düzenlenecek.

Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yapılan açıklamada "Ankara'nın deneyimli muhabiri, Derneğimizin Yılın Başarılı Gazeteciler Ödüllerine 2 kez layık görülen gazeteci Ali Ekber Ertürk, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Kendisini, mesleğimize ve örgütlü mücadeleye verdiği katkılarla anımsayacağız, ışıklar içinde olsun" denildi.