Gaz sızıntısı sebebiyle 2 işçinin öldüğü gübre fabrikasının müdürü tutuklandı

Antalya'da 2 kişinin ölümü 13 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan gaz sızıntısı sonrası gözaltına alınan fabrikanın ortağı ve aynı zamanda işleme müdürü olan şüpheli tutuklandı.

Döşemealtı ilçesindeki Antalya OSB'de gübre üretilen bir fabrikada 13 Mayıs'ta henüz belirlenemeyen nedenle "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısı meydana gelmiş, rahatsızlanan işçiler hastaneye kaldırılmıştı. İşçilerden 2'si yaşamını yitirirmiş, 2'si yoğun bakımda tedaviye alınmış, 15'i ise taburcu edilmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında işletme müdürü gözaltına alınmıştı. (İHA)