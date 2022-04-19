Gayrimenkul satışlarında ödemeler artık sadece TL ile yapılacak

28 Şubat 2008’de yayımlanan 26801 sayılı Resmî Gazete'deki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişikliğe gidildi.

Tebliğ’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

ifadesinin sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklendi.

On beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi de “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar yürürlüğe girdi.