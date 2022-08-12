Gayrimenkul değerleme uzmanlarından eylem: Haklarımızdan ödün vermeyeceğiz

Resmi Gazete'de yayınlanan ve 01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren "Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi"ne pek çok değerleme uzmanı tepki göstermişti.

Mersin'de de gayrimenkul değerleme şirketlerinde çalışan uzmanlar geçinemediklerini belirterek basın açıklaması yaptı. Taleplerini sıralayan çalışanlar, "Bizler ismimizde gayrimenkul geçtiği nedeniyle sanıldığı gibi emlakçı ya da komisyoncu değiliz. Bankalar ve vatandaşlar arasında kredi kullanımı, ticari işlerle ilgili tarafların hakkını gözeterek rapor düzenleyen halk arasında eksper olarak adlandırılan emekçi çalışanlarız" dedi.

Açıklamada, "2022 Ocak Ayı için belirlenen Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesindeki bedel, Temmuz ayı sonu itibariyle revize edilerek yüzde 29,3 oranında artırılması ilgili kurum ve makamlarca belirlenmiştir. Ancak, son 1 yıl içerisinde asgari ücrete yüzde 92, akaryakıt ve kira giderlerine yaklaşık yüzde 300 oranında zam yapılmış olup güncel enflasyon oranı yüzde 79,89 olarak açıklanmıştır. Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesine yapılan zam bu oranların çok altında kaldığı görülmektedir. Bu hesaplamada yapılan hataların en kısa sürede giderilmesi yönünde adımların atılmasını beklemekte ve aleyhimize olan mevcut bedel oranının ivedilikle revize edilmesini talep etmekteyiz" denildi.

"Haklarımızdan ödün vermeyeceğiz" diyen çalışanlar taleplerini şöyle sıraladı: