Gayrettepe yangınında sorumluları aklayan bilirkişi raporuna ailelerden tepki: ‘Bu kılıfı yırtıp atacağız’

Beşiktaş Gayrettepe’de 2 Nisan 2024’te Masquerade adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davada bugün 14. duruşma yapılıyor.

Halen bir ilerlemenin sağlanmadığı davada mahkemenin talebiyle alınan son bilirkişi raporu 20 yıldır denetlenmediği ortaya çıkan gece kulübüne ilişkin bakanlıklar ve belediye yetkilileri dahil kamu görevlilerinin sorumluluklarının olmadığını öne sürüyor.

Raporda imzası olanlardan birinin Bahçelievler Belediyesi'nde Yapı Denetim ve Ruhsat Müdürü olarak çalışmış bir isim olduğu ortaya çıkarken, aileler bugün yaptıkları basın açıklamasında gerçek sorumluları aklamaya çalışan bu rapora tepkilerini dile getirdi.

İstanbul Çağlayan’daki adliyede görülen duruşma öncesinde aileler adliye önünde bir basın açıklaması yaptı. Ailelere, Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek patlamasında ve Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kozmetik üretim tesisinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin aileleri de destek verdi.

“İhmal değil, olası kasıt, Gayrettepe katliamı için adalet” yazılı pankart açan aileler, “Kaza kader değil, bu bir katliam” sloganları attı. Basın açıklaması öncesi gece kulübü faciasında hayatını kaybeden işçilerin isimleri tek tek okunarak “burada” denildi.

Açıklamayı hayatını kaybeden işçilerden Şivan Dolu'nun ablası Zülfiye Dolu okudu.

‘Adalet Bakanlığı adaleti sağlayamıyorsa sevdiklerimizi bize geri versin!’

29 canın çığlığını haykırmak için toplandıklarını ifade eden Zülfiye Dolu, iki yıldır adalet mücadelesi verdiklerini hatırlatarak, “Adalet Bakanlığı ‘adaleti’ sağlayamıyorsa, sevdiklerimizi bize geri versin!” dedi.

‘Bu bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz’

Dosyaya sunulan son bilirkişi raporuna da tepki gösteren Dolu, “Son bilirkişi raporu gerçeği örtme ve aklama çabasıdır. 29 canımızın hayatını kaybettiği bu iş cinayetini ‘basit bir kaza’ gibi göstermeye çalışarak aklımızla ve acımızla dalga geçmektedirler. Sorumluluğu sadece işletmecilere yükleyip asıl denetim mekanizmalarını aklamaya çalışan bu raporu kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Dolu, bilirkişi raporunun altında imzası bulunan isimlerden birinin 20 yıl boyunca Bahçelievler Belediyesi'nde Yapı Denetim ve Ruhsat Müdürü olarak görev yapmış, emekli bir bürokrat olduğunu ve bu kişinin yapı denetim ve ruhsat ihmallerini tarafsız inceleyemeyeceğini dile getirdi.

‘Göz yuman kamu görevlilerinden hesap soracağız’

Bilirkişi raporunda 29 kişinin can vermesine neden olan tadilat çalışmasının, ‘basit tadilat’ olarak geçiştirilmesine de tepki gösteren Dolu, “16 katlı binanın bodrum katında; onlarca sanayi tipi oksijen tüpünün, kaynak makinelerinin ve tonlarca yanıcı izolasyon malzemesinin denetimsizce bir arada bulunduğu, çıkış kapılarının kilitlendiği bir ortama ‘basit tadilat’ demek, vicdanın körelmesidir. 2006'dan beri 7 kez el değiştiren bir işletmenin, tek bir güncel itfaiye raporu olmadan çalışmasına göz yuman kamu görevlilerinden sonuna kadar hesap soracağız. İdarenin ‘bilgim yoktu’ savunması kabul edilemez” dedi.

‘‘İşçinin fıtratında ölüm vardır’ anlayışını reddediyoruz’

“Bizim için bu davanın rengi, partisi veya belediyesi yoktur. Bizim için sadece sevdiklerimizi bizden alan ‘sorumlular’ ve ‘ihmaller’ vardır” diyen Dolu şöyle devam etti: