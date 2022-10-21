Kahramanmaraş'ta gasp ihbarı üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı.
Düzenlenen operasyonda evdekilerinden birinin "etkisiz hale getirildiği" açıklanırken, birinin yakalandığı ifade edildi. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gasp ihbarıyla gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı
Kahramanmaraş'ta üç polis gasp ihbarıyla gittikleri evde silahla vurularak yaralandı.
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta gasp ihbarı üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı.
Düzenlenen operasyonda evdekilerinden birinin "etkisiz hale getirildiği" açıklanırken, birinin yakalandığı ifade edildi. (AA)