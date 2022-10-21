Gasp ihbarıyla gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı

Kahramanmaraş'ta üç polis gasp ihbarıyla gittikleri evde silahla vurularak yaralandı.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ta gasp ihbarı üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı.

Düzenlenen operasyonda evdekilerinden birinin "etkisiz hale getirildiği" açıklanırken, birinin yakalandığı ifade edildi. (AA)