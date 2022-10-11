'Garnizon Komutanı 15 askere cinsel istismardan tutuklandı' iddiası

Sakarya Garnizon Komutanı Kurmay Albay Fahri Can Çağlar'ın askerlere yönelik cinsel istismar iddiası ile tutuklandığı öne sürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Sakarya Ordu Evi'nde görevli 15 askeri istismar ettiği iddia edilen Çağlar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu 7 Ekim (Cuma) tarihinde tutuklandı. Hakkında gizlilik kararı alınan soruşturma iddiaya göre 27 Mart 2022 tarihinde bir askerin Sakarya Polis Amirliği Karakolu’na giderek olaya dair tutanak tutturması ile başladı.

Habere göre Çağlar'ın yakın dönemde istismar ettiği 3 asker, 30 Eylül tarihinde olayı bir komutanlarına anlattı. Devamında askerler savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu işleme alan savcılık, Ordu Evi’nde görevli diğer askerleri de ifadeye çağırdı. Bunun sonucunda 14 askerin istismara maruz kaldığı iddiası gündeme geldi. Mart 2022 tarihinde istismar edildiği belirtilen asker ile 14 asker Çağlar’dan şikayetçi oldu.

Bunun ardından Çağlar'ın önce gözaltına alındığı, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sakarya Cezaevi’ne gönderildiği ifade ediliyor.