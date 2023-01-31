'Gardiyandan trans mahkuma tecavüz' iddiası

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan B. Y. adlı hükümlü, bir gardiyanın kendisine tecavüz ettiği iddiasında bulundu.

Gerçekgündem'den Filiz Gazi'nin haberine göre, trans mahkûm B.Y., 28 Aralık 2022’de görevli memurlara verdiği ihbar dilekçesinde, bir gardiyanın kendisine tecavüz ettiğini belirtti. B.Y. adlı mahkûm bir gün sonra ise dilekçesine ilişkin “gerçekleri yansıtmamaktadır” diyerek şikayetçi olmadığını beyan etti.

Habere göre, mahkum B.Y.’nin ilk verdiği dilekçenin yönetim tarafından işleme sokulmadan imha edildiği öne sürüldü.

Şikâyette bulunan mahkûma bir başka infaz koruma memurunun baskı yaptığı, yeni bir ifadeye zorladığı da iddialar arasında yer alıyor.