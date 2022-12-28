Garanti BBVA'da patrona kepçeyle, işçiye kaşıkla

Garanti BBVA, 2023 yılı ilk 6 ayı için çalışanlarına yüzde 35 zam duyurdu. Tüm banka çalışanlarına e-mail yoluyla yapılan duyuruda, 2022 yılı içerisinde çalışanlara üç seferde toplam yüzde 91’lik zam yapıldığı iletilirken, bu durum yapılan düşük zamma bahane gibi sunuldu.

Çalışanlara yüzde 35 zam yapılırken, banka 2022 yılı içerisinde diğer bankalar gibi kârâ doymadı. 2022 yılı 3. çeyrek sonuçlarına göre 2021 yılına göre yüzde 309 kâr artışı gerçekleştiren Garanti BBVA’da, 9 aylık toplam kâr tam 38,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Çalışanlar tepkili

Zam duyurusunun üzerine çalışanlardan, özellikle kurum içi portal üzerinden çok sayıda tepki yağdı. Çalışanlar gitgide ağırlaşan yaşam koşullarına çözüm olmayacak zamma tepkilerini gösterirken, sürekli yükseltilen, tutturulması gitgide zorlaşan ve primlerin düşmesine sebep olan hedefler de tepkilerin konusu oldu. Birçok çalışan zam duyurusunda yapılan 2022 yılı içerisindeki yüzde 91’lik zam ibaresi için de gerçeği yansıtmadığına ve reel enflasyonun üstünde zam yapılmış gibi iletilmesine dair rahatsızlığını iletti. Bazı çalışanlar “bundan sonra ne kadar ekmek, o kadar köfte” diyerek duruma tepki gösterdi.

Düşük zamlara karşı banka emekçilerinden mücadeleye çağrı

Patronların Ensesindeyiz Banka Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan da yapılan zamla ilgili bir açıklama geldi. Açıklama şöyle:

“Banka Emekçileri olarak Garanti BBVA’da yapılan bu zammı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımız yapılan zammın çoktan eridiğinin ve hiçbir anlam ifade etmediğinin farkında. Birileri arsızca ülkede aslında çok az kişinin asgari ücret kazandığını iddia ederken, gün geçtikçe daha çok arkadaşımızın ücreti asgariye yaklaşıyor ve eşitleniyor, gitgide daha derin bir yoksulluğa mahkum ediliyoruz. Bu ülkede değer yarattığını, öncü olduğunu iddia eden banka, çalışanlarına emeklerinin karşılığını vermekten bile aciz. Değer yaratmaktan anladıkları şey ise soygun olsa gerek, keza değeri üretenler olarak biz emekçiler sürekli reel enflasyon karşısında ezilirken banka kârına kâr katmaya devam ediyor. Uçan kârlarıyla banka patronları sefa sürerken, kendi emekçilerini sefalete mahkum ediyor. Bunun karşısında durmanın yolu ise örgütlü olmaktan ve mücadele etmekten geçiyor. Tüm Garanti BBVA emekçilerini PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı’nda bir araya gelmeye, örgütlenmeye ve patronların yarattığı bu sefilliğe karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.”

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