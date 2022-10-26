Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümü: Anne ve babası dahil 8 akraba gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu (17) 24 Ocak 2022 günü saat 07.30 sıralarında yatağında hareketsiz şekilde bulunmuştu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi Gamze'nin yaşamını yitirdiği belirlemişti.

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen genç kızın boynunda izler olduğu tespit edilmişti. Evde yapılan inceleme sonucu genç kızın hayatını kaybetmesi, kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçmiş, otopsi raporunda boyun kemiğinde kırık tespit edilmişti.

Anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 4 ay cezaevinde tutuklu kalan çift adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti.

'Gizli tanık' itirafı

DHA'nın haberine göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, Sakallıoğlu çiftini gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna gitti.

Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun yanı sıra Gamze'nin amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi M.S. (37), yengesi N.S.'yi (31) Bodrum'da, ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K.'yı (30) da Milas'ta gözaltına aldı. 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

