Galatasaray'dan TFF'ye maç tekrarı başvurusu

Galatasaray-Alanyaspor maçında hakem Ali Palabıyık kadar yan hakem Erdem Bayık'ın görüntüsü de büyük eleştiri topladı. Maçın ikinci yarısında Alanyaspor ataktayken oyundaki ikinci topu maç oynanırken dışarı alan ve Alanyaspor'un atağının kesilmesini engelleyen Erdem Bayık'a Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Galatasaray'dan 2-2'lik olaylı Alanyaspor maçına yönelik kritik hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu. Gerekçe, yardımcı hakemin o dakikada devam eden oyun sırasında sahaya girerek kenardaki topu dışarı çıkarması. Galatasaraylı hukukçulara göre bu bir kural hatası. Kulübün istediği, o an 2-0 olan maçın 65'ten itibaren aynı şartlarda tekrar oynanması.

TFF'nin başvuruyla ilgili olarak hakemlerden rapor ve MHK'dan görüş istediği öğrenildi. Ayrıca yönetimin bir başka başvurusu daha var. Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık için Etik Kurulu'na şikayette bulunuldu. Buradaki gerekçe de tribünleri tavır ve haksız kararları ile tahrik etmeye çalışması.