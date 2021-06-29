Galatasaray'dan Taylan paylaşımı

Gökkuşağı renklerinden oluşan "Powered by pride" yazılı tişörtüyle fotoğraf paylaşınca gericilerin hedefi haline gelen Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya kulübü tarafından ilk destek mesajı geldi.

Galatasaray kulübü tarafından her gün yapılan "Günaydın" paylaşımlarında bugün Taylan'ın fotoğrafı yer aldı.

Taraftarların bir bölümü destek mesajı dolayısıyla kulübe teşekkür ederken, bir bölümü ise bunun yetersiz olduğunu dile getirdi.