Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı hedef gösterenlere karşı hamle

Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı giydiği tişört nedeniyle hedef gösteren yorumcular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi

'Powered by Pride' yazılı tişörtüyle paylaştığı fotoğraf sonrası gericiler tarafından hedef alınan Taylan Antalyalı'ya ilişkin kulübü Galatasaray'dan hamle geldi.

Habertürk'ün haberine göre; Antalyalı'ya TV100'de yayınlanan programda hakaretlerde bulunan yorumcular Emre Bol ve Turgay Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa yönelttikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver dün GS TV'de yaptığı açıklamada Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını belirtirken "Dilerse hukuki desteği veririz" ifadesini kullanmıştı.

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