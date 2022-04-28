Galatasaray'da seçim iptal edildi, ortalık karıştı

Galatasaray'da 26 Mart'ta düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmemiş ve camia seçim sürecine girmişti. Mahkemeye taşınan ibra kararının ardından önce tedbir konulan ardından kaldırılan seçim, son olarak iptal edildi.

İstinaf mahkemesi seçimi durdurdu

Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası seçime tedbir getirilmişti. Sonrasında 22 Nisan'da yapılan duruşmada tedbir kalkmıştı.

Ajansspor’un haberine göre; dava bugün istinaf mahkemesinde görüldü. İlk gelen bilgi, istinaf mahkemesinin seçimi durdurma kararı aldığı yönünde.

Seçimin etkilenmeyeceği söylenmişti

Fırat Develioğlu'nun ardından Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri de Genel Kurul'un iptaline ilişkin dava açmıştı. Seçimin tehlikeye girdiğini düşünen Galatasaray camiasına ise bu davanın yalnızca ibrasızlık kararına karşı olduğunu, seçimin dava sonucundan etkilenmeyeceği söylendi.

Camianın seçim endişesi devam ederken, Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ziyal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelinen noktadan sonra Galatasaray seçimi herhangi bir şekilde iptal olur ve ötelenir ise, bu süreç camiayı çok yorar!" demişti.

'Galatasaray bu seçimi yapmalı!'

Sosyal medya hesabından paylaşımlarında devam eden Ziyal, sözlerinin devamında şunları yazdı: "Galatasaray Camiası, tüm bileşenleri ile, 48 saatten az süre kalmış iken, seçim sürecinde değişiklik yapılması ile oluşabilecek çok faktörlü hasarı, kamuoyuna ve yetkililere her mecra ve sosyal enstrümanı kullanarak anlatmalı… Galatasaray bu seçimi yapmalı!"

Öztürk: 'Umarım aramızda böyle bir ahlaksız yoktur'

Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk ise İbrahim Ziyal'ın paylaşımına cevap verdi. Öztürk, "İbrahim Hocam umarım aramızda böyle bir ahlaksız yoktur" diyerek seçimin iptali konusuna sert bir dille değindi.