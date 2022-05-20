'Galatasaray'da başkan adayı olan isme AKP'den açık destek' iddiası

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Galatasaray'da başkan adayı olan Dursun Özbek'e AKP'den destek geldiğini iddia etti.

Pehlivan bugünkü yazısında konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray’ın yılan hikâyesine dönen başkanlık seçimleri 11 Haziran’da yapılacak. Takip edenler bilir, eski başkan Dursun Özbek yeniden aday olduğunu açıkladı. Adaylardan Metin Öztürk de Özbek lehine çekildi. Şimdi diğer aday Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinden de fireler olacağı konuşuluyor.

Yazmak istediğim başka…

Galatasaray kulislerinde Dursun Özbek’in Ankara’dan da açık destek aldığı ileri sürülüyor. Öyle ki Özbek’in bu desteği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan birkaç gün önce bizzat duyduğu söyleniyor. AKP’li Bakan Kurum, Emlak Konut’un genel müdürü olduğu süreçte Özbek de Galatasaray’ın başındaydı. O dönem iki isim, çok tartışılan Florya projesi anlaşmasına imza atmıştı."